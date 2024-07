Gazzelle entusiasma l’Arena del Giardino Bellini

Catania

Una serata caldissima, con l’artista che ha reso partecipe tutti i presenti, specie con i suoi brani più famosi

Oltre 8.000 spettatori hanno assistito ieri sera, al concerto di Gazzelle nell’arena della villa Bellini, per il secondo appuntamento del Wave summer music, organizzato da Giuseppe Rapisarda. Ieri sera è stato Flavio Bruno Pardini, in arte Gazzelle a entusiasmare e far cantare il folto pubblico presente. Una serata caldissima, con l’artista che ha reso partecipe tutti i presenti, specie con i suoi brani più famosi.

Un concerto molto atteso, visto che ultimamente Gazzelle ha conquistato il cuore di molti fans, che non sono voluti mancare a questo evento in Sicilia, giungendo a Catania da ogni parte della regione e non solo. Al resto ha pensato Flavio, con le sue canzoni e dei brevi intervalli in cui ha spesso ringraziato il pubblico.