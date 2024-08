Gigi D’Alessio, il signore del palco al “Sotto il Vulcano Fest”: le foto dell’evento

Il concerto

C’è Gigi a Catania, e c’è anche il pubblico in due serate quasi sold out, per la rassegna “Sotto il Vulcano Fest”, organizzato e diretto da Puntoeacapo e Nuccio La Ferlita. Un concerto molto atteso, che Gigi D’Alessio, come suo solito, ha usato per ringraziare e fare scatenare i fans giunti da gran parte della Sicilia ma non solo. Una scaletta lunghissima, in cui ha cantato i brani che lo hanno reso famoso, affiancati dalle canzoni del suo ultimo album inciso con la collaborazione di molti suoi colleghi, tra cui Clementino, Geolier, Elodie, Ernia, Lda, e tanti altri.