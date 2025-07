Giovanni Allevi tra musica e malattia conquista Taormina, tanti applausi al Teatro antico: la fotogallery

IL CONCERTO

L'esibizione del musicista e compositore di 56 anni tornato sul palco per 4 concerti molto particolari in cui coniuga note e approfondimenti

Ha conquistato il folto pubblico di Taormina, con i suoi modi di fare, con i racconti dei suoi ultimi anni di vita, ma soprattutto con la musica che porta in giro. Parliamo di Giovanni Allevi, musicista e compositore di 56 anni, che dopo una lunga assenza dovuta ad una pesante malattia è tornato sul palco per 4 concerti molto particolari in cui coniuga musica ed approfondimenti.

Una serata – organizzata da Show Biz – in cui Allevi ha raccontato al pubblico del Teatro antico le sue tribolazioni dovute ad un mieloma al midollo scoperto durante una tournée, e che lo ha costretto ad un lungo periodo di assenza e cure. Ma anche tanta musica sia da solo sia con una bellissima Orchestra d’archi composta da 25 elementi molto bravi e preparati, apprezzati anche dai tanti stranieri presenti.

Allevi inizia a suonare da solo, applauditissimo, poi spazio ad alcuni pezzi con l’orchestra, un intermezzo col professore Vito Mancuso con cui ha discusso di sacro e teologia, per concludere dirigendo l’orchestra nel brano di 25 minuti “Concerto per violoncello MM 22′. Una composizione scritta durante le varie fasi della malattia, scritta per violoncello perché in quel periodo non aveva la possibilità di suonare il pianoforte.