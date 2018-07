Antonella Mosetti a un party con Silvio Berlusconi: «Finalmente l'ho conosciuto»

Forse ha coronato uno dei suoi sogni Antonella Mosetti. Ad un party a Porto Rotondo, in Sardegna, la soubrette, ex dello schermidore Aldo Montano, ha incontrato Silvio Berlusconi e sul suo profilo Instagram ha postato un soddisfatto: "Finalmente l'ho conosciuto"! Alla festa, una delle tante a cui starlette, attrici e cantanti, partecipano in questo periodo estivo, la Mosetti si è fatta immortalare, sempre insieme all'ex premier, anche con Luigi Mario Favoloso, compagno di Nina Moric.

Come sempre non sono mancati i commenti "acidi" sui social in riferimento alle sembianze in progress della Mosetti, ex stellina di Non è la Rai, che appare sempre più prosperosa di seno, di labbra e di zigomi. E lei risponde ironicamente con la foto di due donne dell'800 tarchiate e baffutte, che paragona alle sue "contestatrici".