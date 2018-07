Amore o amicizia per la bella Sharon Stone con giornalista e attivista lucano?

Fa chiacchierare l'amicizia tra la diva americana Sharon Stone, icona mondiale di bellezza, ed Enzo Cursio. Per chi si chiedesse chi è costui, il curriculum dell'amico dell'attrice è lungo e ricco di incarichi importanti. Ha cinquant' anni, è originario di Tramutola (Basilicata), è un dirigente della Fao con incarico di coordinatore dell’Alleanza dei Premi Nobel per la pace e per la sicurezza alimentare, attivista dell'Istituto buddista Soka Gakkai, è giornalista, Ceo dal 2009 della Fondazione Città Della Pace Per i Bambini della Basilicata, ha lavorato, come capo dell'ufficio stampa, al Ministero delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, nonchè in anni precedenti, anche ai Ministeri dell' Ambiente, delle Politiche Comunitarie e delle Aree Urbane. Ma quello che lo ha avvicinato alla indimenticabile protagonista di "Basic Instinct", è stata soprattutto la difesa dei diritti umani e dei rifugiati.

I due, amici già da alcuni anni, per la prima volta sono apparsi insieme in pubblico al Fox Theatre di Los Angeles, in occasione di una prima, e alle domande giunte dal red carpet, la diva ha risposto presentando Cursio come un amico e parlando soprattutto della candidatura del lucano al Nobel per la pace. Inoltre la Stone ha anche pubblicato una foto che la ritrae accanto a Cursio ai bordi di una piscina a Beverly Hills. Due coincidenze che in America, ma anche in Italia, danno da pensare. Amici e basta?