Doppietta Morata, l'ex attaccante della Juve è papà di due gemelli

"Benvenuti al mondo Alessandro e Leonardo". Sono nati i gemelli di Alvaro Morata e Alice Campello. Il parto, in anticipo sulle data prevista, è avvenuto all'ospedale all'Angelo di Mestre senza alcun problema. A dare l'annuncio, su Instagram, è stato lo stesso giocatore del Chelsea ed ex attaccante della Juventus, nonché uomo-mercato. La scorsa settimana Alice, modella e blogger, era andata a prendere il marito nell'aeroporto di Venezia e assieme si erano recati a fare gli ultimi monitoraggi tra selfie e foto finite immediatamente sui social. "Non ho parole per ringraziarti Alice, grazie per avermi fatto il dono più bello e incredibile del mondo ha scritto il calciatore -. Ogni giorno da quando ti conosco, ringrazio Dio per averti messo sulla mia strada, tu sei la pietra angolare della mia vita".

Foto da profili Instagram