Ronaldo e Georgina nella nuova villa a Torino "vietata" ai curiosi

Il fenomeno, adesso dai colori bianco-nero, Cristiano Ronaldo comincia la sua vita a Torino. Il campione portoghese è arrivato domenica 29 luglio all'aeroporto di Caselle Torinese con il suo jet privato da cui è sceso con il figlio più piccolo in braccio. Con lui ovviamente anche la bella moglie Georgina Rodriguez. La famiglia Ronaldo ha già preso possesso della lussuosa e modernissima villa che si trova alle spalle della Grande Madre e da cui si gode una splendida vista sulla città. Non molto lontano dalla residenza del nuovo volto della Juve, quella altrettanto importante di John Elkann. La struttura, che in realtà consta di due ville ed è dotata anche di una piscina coperta, da settimane è tenuta sotto una stretta sorveglianza per evitare a chiunque non sia autorizzato, di avvicinarsi. La nuova "real" coppia di Torino è già pronta per vivere ai piedi della Mole.