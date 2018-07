Altro figlio per Raoul Bova: Rocio fotografata con il pancino

Arriverà una sorellina o un fratellino per Luna Bova. La gravidanza di Rocio Munoz Morales, compagna dell'attore Raul Bova, non è passata inosservata ai fotografi del settimanale Chi che l'hanno immortalata in un parco a Madrid. La bella attrice e soubrette, che nel suo Paese è stata la Milly Carlucci della versione spagnola di Ballando con le Stelle, appare infatti decisamente "arrotondata", confermando così le voci che nell'ambiente dello spettacolo stavano cominciando a circolare (dovrebbe già essere al quinto mese). Rocio e Raul consolidano così ulteriormente la loro unione che era già stata suggellata dall'arrivo di Luna (l'attore romano era a sua volta padre dei due figli maschi avuti dall'ex moglie Chiara Giordano). Il colore di questo nuovo fiocco di nascita magari si saprà più avanti.