Cristiana Dell' Anna (la Patrizia di Gomorra) sposa di settembre

Più che come Cristiana, è conosciuta come Patrizia. Cristiana Dell'Anna è la Patrizia Santoro di "Gomorra", tra le fiction di Sky di maggiore successo, e tra una ripresa e l'altra (si attende la nuova serie) troverà il tempo di sposarsi. L'attrice, napoletana doc come il suo personaggio televisivo, convolerà a nozze il prossimo 1 settembre in Toscana. Dello sposo si sa molto poco: si chiama Emanuele e non fa l'attore. Del resto Cristiana è un'attrice atipica, molto riservata e discreta, preferisce apparire poco e far trapelare altrettanto poco sulla sua vita privata. Del matrimonio però ha voluto parlare con Vanity Fair: la gioia per questo evento, che arriva a poco meno di un anno dal fidanzamento, evidentemente è molto grande. Auguri.