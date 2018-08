Eleonora Pedron e Nicolò Devitiis: innamorati sullo sfondo dell'Isolabella 05/08/2018 - 17:22 di Redazione

L'ex miss Italia ed ex compagna del campione di moto Max Biaggi e l'inviato de Le Iene non si nascondono più e vivono il loro amore anche in Sicilia

Eleonora Pedron e Nicolo Devitiis a Taormina

Eleonora Pedron a Realmonte







































Diletta Leotta e Nicolò Devitiis

E' amore. E non c'è più alcun motivo di nasconderlo a paparazzi e altri flash indiscreti. Adesso sono i diretti protagonisti, Eleonora Pedron e Nicolo Devitiis, a svelarsi alla luce del sole, pubblicando le loro foto di innamorati sui rispettivi profili social. L'ex miss Italia, ed ex compagna del campione di motociclismo Max Biaggi, e l'inviato de Le Iene, nonchè conduttore di Dance, Dance, Dance, si amano già da qualche tempo. Ma fino a qualche mese fa, avevano preferito vivere questa nuova unione sotto traccia. Eleonora, mamma di Ines e Leon (i due bambini avuti da Biaggi), evidentemente aveva optato per la cautela. Dalla rottura con il campione su due ruote, era stata paparazzata poche volte accanto a qualcuno; ma nulla di importante. Adesso con Devitiis le cose sembrano essere serie. E tra i tanti luoghi del cuore di queste vacanze estive nel segno dell'amore, ci sono anche luoghi siciliani: Realmonte, dove la bella Eleonora si è fatta ritrarre con lo sfondo della Scala dei Turchi, e l' Isola bella di Taormina.