Marco Bocci e Laura Chiatti gitani per i 40 anni dell'attore

Marco Bocci ha compiuto 40 anni. Un compleanno che non poteva passare inosservato. E così è stato. La moglie e collega dell'attore, Laura Chiatti gli ha organizzato una festa in stile gipsy a cui hanno partecipato parenti, amici e alcuni colleghi. Bandane colorate e gilet anche per i piccoli di casa Bocci, Enea e Pablo che non potevano di certo mancare alla festa di papà. Ma non solo, l'attore interprete di film e fiction di successo come Squadra Antimafia e Romanzo Criminale, ha ricevuto in dono, sempre dalla moglie, il casco di Ayrton Senna, il pilota automobilistico brasiliano, tre volte campione del mondo di Formula 1, tragicamente scomparso in un incidente durante Gran Premio di San Marino. Un regalo particolarmente gradito dal momento che l'attore umbro è un appassionato di rally e pilota per hobby.