Diletta Leotta acqua e sapone fa impazzire i followers e va anche a... Miss Italia

Con oltre 2 milioni e 700 mila followers la catanese Diletta Leotta è la giornalista sportiva italiana più seguita su Instagram dove posta foto che puntualmente fanno il pieno di like, anche quando si scatta selfie acqua e sapone molto apprezzati dai suoi ammiratori. E fra calcio e intrattenimento, si apre una stagione «entusiasmante» per Diletta Leotta, che compirà 27 anni il 16 agosto, due giorni prima dell’esordio su Dazn, dove condurrà le trasmissioni di contorno alle 114 partite del campionato trasmesse dall’applicazione di Perform. Ma la bella bionda catanese sarà anche conduttrice insieme con Francesco Facchinetti della prossima edizione di Miss Italia che andrà in onda su La7 in due appuntamenti: il 16 settembre alle 20,30 (Le Selezioni) e il 17 settembre (La Finale) alle 21,10.

In autunno Diletta sarà in onda anche su Fox Life alla guida del dating show "Contadino cerca moglie". «Il calcio è la mia passione sin da quando ero piccola, mentre l’intrattenimento è proprio una parte di me, mi piace e sto toccando con mano grazie al "Contadino cerca moglie" - racconta -. Mi rendo conto che mi piace un modo nuovo di comunicare, presentare, e condurre, che arricchisce il mio background dopo tanta gavetta, fra ore di diretta e radio. Cambiare sempre registro è ciò che mi piace di più, perché non si sta mai sereni, sempre attenti a fare tutto al 100%». I rumor parlano anche di un terzo progetto segreto, forse le Iene. «Non ne so nulla» risponde sorridendo la bella siciliana.