"Proviamo a ripartire", Fabrizio Corona e l'ex moglie Nina Moric insieme in vacanza

Chissà se terranno fede ai buoni propositi che sono stati annunciati, sempre rigorosamente via social, per il bene del loro figliolo. Dopo anni di liti e tensioni, spesso consumate anche davanti alle telecamere, Fabrizio Corona e l'ex moglie Nina Morici sembrano aver trovato un momento di pace e affiatamento. Tanto da trascorrere una vacanza in Puglia, insieme anche alla mamma di lui, Gabriella, e naturalmente insieme al figlio Carlos Maria, fresco 16enne. La ritrovata serenità, così come i due spiegano in un breve video, si deve proprio al bene che si vuole assicurare al ragazzo. E così tutti insieme in vacanza, come una famiglia tradizionale. L' ex "re dei paparazzi", catanese di origine, ha da poco rotto con la cantante Silvia Provvedi mentre la modella croata avrebbe lasciato, dopo un po' di tira e molla, il compagno Luigi Favoloso. I due genitori di Carlos postano parole di pace e d'amore: «La vita ci da’, la vita ci toglie, la vita ti insegna, ti fortifica ma a volte ti distrugge facendoti molto male - scrive Corona -. Ma ciò che rimane è la sostanza delle cose vere. Sempre e comunque si può ripartire, soprattutto se il fine è qualcosa di speciale. Perdonare non è da deboli incoerenti ma da persone mature a cui la vita ha insegnato tanto. Proviamo a ripartire per il suo e per il nostro bene». Speriamo che duri.