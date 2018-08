Ex veline di Striscia riunite in Sardegna: un concentrato di bellezza!

Sono tutte belle come il sole. E tra un salto a Formentera, uno a Ibiza o alle Bermuda, eccole riunite in Sardegna, "patria" di una di loro. Le quattro ex veline di Striscia La Notizia, che si sono ritrovate a Porto Cervo, sono Melissa Satta, Thais Wiggers, Giorgia Palmas (lei è sarda) ed Elena Barolo. Quattro bellezze che non potevano sfuggire alla tentazione di uno scatto social che testimoniasse la magnifica "reunion". Ognuna di loro è, a vario titolo, affermata sempre nel mondo dello spettacolo. Melissa Satta è spesso ospite di trasmissioni sportive e testimonial di varie griffe e marchi di gioielli. E' sposata con il calciatore tedesco-ghanese Kevin-Prince Boaten e ha un figlio, Maddox. Giorgia Palmas è stata impegnata come conduttrice nelle scorse edizioni di Paperissima Sprint e dallo scorso anno è alla guida su 7 Gold dello storico talk show sul calcio Il processo di Biscardi. E' attualmente legata al nuotatore Filippo Magnini e ha una figlia, Sofia, avuta dal calciatore Davide Bombardini. Elena Barolo affianca la collega Palmas sempre al Processo di Biscardi, ed è legata allo stilista Alessandro Martorana. Infine Thais Wiggers, brasiliana, che negli ultimi anni è apparsa poco in tv, è stata più che altro ospite o volto di alcune telepromozioni all'interno dei programmi Mediaset. Ha avuto una figlia dal conduttore televisivo Teo Mammucari, ed è stata anche legata per diverso tempo a Paul Baccaglini, cestista, ex inviato de Le Iene e imprenditore che breve tempo è stato presidente del Palermo Calcio.