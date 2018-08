Madonna, regina berbera per i suoi 60 anni a Marrakech

Per i suoi 60 anni, compiuti il 16 agosto, Madonna ha scelto Marrakech. Dopo Orlando Bloom, Tom Cruise, Britney Spears, Gordon Ramsay e David Beckham, anche Madonna ha ceduto al fascino di Marrakech.

Nel giorno del suo compleanno, l'eclettica pop star ha scelto Instagram per annunciare l’inizio dei festeggiamenti: ha postato una foto che la ritraeva abbigliata in costume amazigh, quello delle antiche popolazioni berbere che abitano il Marocco. «Oggi mi metto una torta in testa... e per altri 2 giorni....», post seguito da emoticon che hanno fatto immaginare canti, balli, party esclusivi organizzati per questo traguardo importante. Madonna ha riunito una cinquantina di amici in città, in uno degli indirizzi più esclusivi della medina di Marrakech, il lussuoso riad di Vanessa Branson, sorella del magnate della Virgin, Richard Branson, proprietario anche della Kasbah Tamadot, un maniero a picco su un canyon a pochi chilometri dalla città ocra. La festa è durata tre giorni.