Vacanze siciliane per Giorgia Meloni tra i devoti di Sant'Agata

Catania - Tra i tanti devoti che anche quest'anno hanno affollato piazza Duomo per riabbracciare Sant' Agata in occasione dell'anniversario della traslazione delle reliquie da Costantinopoli, c'era anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ospite del sindaco di Catania Salvo Pogliese, la Meloni ha assistito ai festeggiamenti, in parte dai balconi di Palazzo degli Elefanti e in parte giù in piazza dove si è fatta fotografare tra i devoti. In municipio, l'esponente politico, in questi giorni in vacanza in Sicilia, è arrivata con il compagno e la figlioletta Ginevra.

"Cuore colmo di gioia e indescrivibili emozioni per questa mia serata in piazza Duomo tra i catanesi e i “devoti”. W S.Agata vergine e martire, W Catania e i catanesi", ha poi postato la Meloni suoi suoi profili social.