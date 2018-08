La Clerici di ieri e di oggi.... aspettando "Portobello"

Antonella Clerici, volto storico de La Prova del Cuoco, si trasferisce da Roma a Milano e mettendo ordine, tra cose vecchie e nuove, rispolvera fotografie di un tempo come quella in cui appare bambina, bellissima già allora, o come quella in cui giovane giornalista sportiva era stata immortalata insieme a Walter Zenga. Un passato di felici ricordi che si sovrappongono ad un presente altrettanto felice per la conduttrice di Rai1 che nella prossima stagione televisiva, darà vita ad un nuovo "Portobello". E intanto si gode ancora qualche giorno di vacanza insieme all'adorata figlia Maelle, avuta dall'ex compagno Eddy Martens, e all'attuale compagno Vittorio Garrone. Dopo i tuffi in Sardegna, la Clerici posta foto dalla Normandia dove Garrone possiede una tenuta e una scuderia. Ultimi scampoli di un meritato riposo in attesa della nuova avventura televisiva, che nella sua versione storica aveva come conduttore Enzo Tortora.

Foto da Instagram