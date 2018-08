Elisa Isoardi e #ilbarone catanese Andrea Lo Cicero: che fanno insieme?

E' passato dal rugby, dove è stato pilone sinistro della Nazionale nonchè allenatore, al giardinaggio (su Sky Uno conduceva "Giardini da Incubo") e adesso è il turno della cucina. A dire il vero il catanese Andrea Lo Cicero, soprannominato il barone anche per le sue reali discendenze nobiliari, ai fornelli si era già esibito come concorrente di Celebrity Masterchef. Ma tra qualche mese lo attende una Prova (del cuoco) ben più importante. L'ex sportivo siciliano farà parte infatti della prossima edizione de La Prova del cuoco, la prima senza Antonella Clerici che ha ceduto lo scettro ad Elisa Isoardi. I due fanno già "coppia" (televisiva si intende) e appaiono colleghi affiatati in quella che si preannuncia come un'edizione con grandi novità. Una delle quali è per l'appunto rappresentata dal baffuto barone siciliano.