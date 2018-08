Zoe Cristofoli è la nuova, super tatuata, fidanzata di Fabrizio Corona

Ha più tatuaggi di lui. Ma questo ovviamente per Fabrizio Corona non è affatto un problema. La sua nuova fidanzata è Zoe Cristofoli, una giovanissima modella e influencer, di 22 anni che in quanto a tatuaggi puo' fare concorrenza a Fedez. L' amore sarebbe sbocciato già da qualche mese. Archiviata la sua lunga storia con la cantante Silvia Provvedi, l' ex re dei paparazzi catanese, tanti amori e altrettanti problemi con la giustizia per motivi fiscali, si concede una compagna di molto più giovane di lui che a quanto pare, forse, riuscirà a tenergli testa. In un'intervista al Corriere della Sera, la procace Zoe ha infatti dichiarato: «Non sono qui per salvarlo, si deve salvare da solo».

E chissà se Fabrizio, ex anche di Nina Moric e Belen e padre di Carlos Maria, questa volta metterà la testa a posto. Per amore del figlio ha promesso di farlo, a cominciare dalla ritrovata pace con l'ex moglie croata, con cui ha trascorso parte delle sue vacanze.