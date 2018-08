Al Lido di Venezia baci di passione tra Salvini e la Isoardi: «Sono qui per stare tranquillo»

Venezia - Matteo Salvini al Lido. Il vicepremier e ministro dell'Interno è arrivato intorno alle 21 per incontrare la compagna Elisa Isoardi, presente alla serata inaugurale della Mostra del cinema, Venezia 75. Alla terrazza Biennale, tra la lounge Lexus e il ristorante di Tino Vettorello, Salvini si è diretto a salutare la Isoardi che lo aspettava da qualche minuto. "Sono qui per stare tranquillo" ha detto ai pochi fotografi e cronisti che lo aspettavano, quasi a voler rimarcare di essere lì per una parentesi dalle tante polemiche di cui è protagonista in questi giorni per via della gestione dei migranti che sbarcano in Sicilia.

I due, ormai legati da più di qualche anno, dopo una foto di rito si sono ritirati in uno spazio privato protetto dalla scorta, per poi partecipare molto probabilmente alla cena ufficiale di apertura sulla spiaggia dell'Excelsior.