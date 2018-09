Tina Kunakey, la moglie mezza sicula di Vincent Cassel, incanta Venezia

Venezia - A Venezia, città del cinema in questi giorni, una cena organizzata esclusivamente in loro onore. Vanity Fair e Tendercapital hanno voluto omaggiare il "cattivo" del cinema francese Vincent Cassel e la sua neo bellissima moglie, la modella Tina Kunakey, nata a Tolosa ma nelle cui vene scorre sangue siciliano per via di madre, una donna altrettanto bella di origine nissena, mentre il padre è originario del Togo.

La cena allestita a Palazzo Contarini Polignac ha visto la partecipazione di un centinaio di ospiti. Tina, 21 anni appena, ha catalizzato l' attenzione di tutti per la sua bellezza e per i suoi look. Era "sbarcata" al Lido da sola con un abito tigrato e con i voluminosi capelli ricci, raccolti per l'occasione. Stessa scelta per i capelli, alla cena di Palazzo Polignac dove è arrivata con l'affascinante marito sposato a Birdat poche settimane fa (lui è stato già sposato con l'attrice Monica Bellucci da cui ha avuto due figlie), e con un vestito nero elegante di Alexandre Vauthier. Una prima uscita ufficiale per i due, da marito e moglie.