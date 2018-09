Suonano le trombe: a Palermo si è sposato Roy Paci

E' fatta. Anche Roy Paci, in una stagione estiva prolifera di matrimoni, ha pronunciato il suo sì. Non solo Ferragnez (le nozze a Noto di Chiara Ferragni e Fedez hanno avuto il primato di "evento dell'anno"), ma anche il matrimonio del simpatico musicista con Giovanna Schittino è stato sentito e partecipato in terra di Sicilia. Il trombettista di origini siracusane (è nativo di Augusta) ha scelto Palermo per convolare a nozze: la sposa, psicologa e psicoterapeuta, è infatti palermitana. La cerimonia è stata officiata dal sindaco Leoluca Orlando nella suggestiva cornice del Nautoscopio, a pochi passi dal mare.

