Nuoto, ospiti vip a nozze di Gianluca Maglia: per Magnini e Palmas prove di matrimonio?

San Gregorio (Catania) - Lontano dai riflettori, il campione italiano di nuoto Gianluca Maglia, classe 1988, ha detto il suo sì all'amata Veronica Sofia, oggi sua moglie. Un matrimonio vip che, però, è stato celebrato da don Ezio Coco in gran segreto nella parrocchia di Santa Maria degli Ammalati di San Gregorio, in provincia di Catania, lo scorso 17 agosto, tra il calore dei parenti e l'affetto di volti noti dello sport, ma anche del mondo dello spettacolo. I testimoni degli sposi sono stati i migliori amici e i parenti più stretti: per Gianluca, Giuseppe Mannino e Martina Maglia, per Veronica, Vittoria Millan e Silvia Salanitri.



La love story di Gianluca e Veronica inizia tre anni fa, proprio durante gli allenamenti in piscina, perché il campione italiano di nuoto Gianluca e la bella Veronica, entrambi catanesi, si sono conosciuti quasi per caso, nel 2014, a bordo vasca e, da allora, non si sono mai lasciati. Presenti ai festeggiamenti molti campioni della nazionale di nuoto come Filippo Magnini con la compagna Giorgia Palmas, Gabriele Detti (campione mondiale in carica degli 800 m stile libero, medaglia di bronzo nei 400 metri stile libero e nei 1500 m stile libero ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016), la sincronetta Costanza Di Camillo (nazionale di nuoto sincronizzato e vincitrice complessivamente di tre medaglie agli Europei di Glasgow 2018, consistenti in un argento nel libero combinato e due bronzi nei programmi tecnico e libero della gara a squadre), Matteo Aicardi (pallanuotista della Pro Recco e vincitore della medaglia d’argento alle olimpiadi di Londra 2012) e il calciatore Matteo Giordano.



Dopo un lungo girovagare per l’Italia (a Verona l’anno scorso, in vista dei campionati nazionali, Gianluca Maglia si allenava con la Pellegrini e Magnini) i due ragazzi (30 anni lui, 23 lei) hanno deciso di trasferirsi definitivamente a Catania. Nonostante un passato da nuotatrice, Veronica Sofia ha messo da parte la carriera sportiva per gestire l’azienda di famiglia specializzata nel settore dell’oreficeria. Il futuro extrasportivo dell’azzurro, Gianluca Maglia, resta nella Guardia di Finanza. Al momento, i due si tengono lontani dai riflettori, almeno fino a quando rientreranno dalla luna di miele trascorsa in giro per l'America. Appuntamento, dunque, al loro rientro, quando li incontreremo per tirare un bilancio della gara più entusiasmante che si stanno preparando a disputare: condividere la vita in due, of course. E, chissà, prima o poi in tre, in quattro...