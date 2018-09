Anna Falchi a Taormina con la figlia Alyssa: «Luoghi fantastici»

Taormina (Messina) - La bellissima Anna Falchi si gode un week end siciliano. Una terra, la Sicilia, che Anna ha già conosciuto (essendo stata tra l'altro fidanzata anni fa con Fiorello), ma lo stupore per i luoghi visitati è tutto palesato sul suo profilo Instagram. A Taormina per presentare "Una ragazza per il cinema", l'attrice e produttrice ha trovato il tempo per regalarsi momenti di vacanza. Con lei anche la figlia Alyssa, una bimba di 7 anni che ha gli stessi colori della mamma: bionda, occhi e carnagione chiari, quasi certamente ereditati dalla nonna materna di origini finlandesi. Con loro non c'è il compagno di Anna, Andrea Ruggeri, impegnato altrove; giornalista e deputato di Forza Italia nonchè nipote di Bruno Vesta, a lui l'attrice è legata da sette anni. Un amore che finora sembra aver dato buoni frutti e che potrebbe presto sbocciare in un matrimonio, che per Anna, ex moglie dell'imprenditore Stefano Ricucci, sarebbe quasi certamente quello giusto.