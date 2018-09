Elisabetta Canalis al traguardo dei 40: bella come a 20 anni

Il 12 settembre taglia il traguardo dei 40 anni. Eppure Elisabetta Canalis, una delle veline di maggiore fama di "Striscia La Notizia" (in coppia con la collega e amica Maddalena Corvaglia), sembra non dimostrarli. Fisico asciutto e modellato anche da ore di palestra, capello sempre lungo e leggermente ondulato, la bella Elisabetta, mamma di una bimba di tre anni, sfida gli anni che passano come poche. Appagata sul piano familiare, da quando ha sposato il chirurgo americano Brian Perri, Elisabetta ha lasciato l'Italia per trasferirsi negli States, dove ormai vive stabilmente fatta eccezione per i viaggi di lavoro e per le vacanze. Anche quest'anno, infatti, non ha mancato di fare un salto nella sua Sardegna con la sua piccola Skyler Eva. Sembrano quindi ormai lontani i tempi in cui i paparazzi si occupavano di lei per le relazioni con Bobo Vieri, prima, e con George Clooney dopo; e a seguire con altri nomi dello show biz più o meno famosi. Per il resto, l'ex velina si prepara al debutto nella fiction "L' isola di Pietro 2", accanto a Gianni Morandi e a Lorella Cuccarini, che andrà in onda tra qualche mese su Canale 5.