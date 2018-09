Stefano Bettarini a Temptation Island: lui, lei e l'altra

Si troverà tra due fuochi Stefano Bettarini, tra i protagonisti di Temptation Island Vip, in onda su Canale5 a partire dal 18 settembre. L'ex calciatore, ed ex marito di Simona Ventura, parteciperà al reality insieme alla giovane compagna Nicoletta Larini, ma alla conduzione del programma c'è proprio la madre dei suoi due figli. La Ventura, conduttrice navigata di altri reality di successo come L' Isola dei Famosi, ha già dichiarato che non sarà facile neanche per lei, dal momento che dovrà restare sempre imparziale dinnanzi a qualunque reazione o sensazione.

Il matrimonio tra la Ventura e Bettarini, genitori di Nicolò (recentemente al centro della cronaca per l'accoltellamento di cui è rimasto vittima a Milano) e Giacomo, è durato 10 anni. Da tempo ormai la conduttrice piemontese fa coppia con Gero Carraro, figlio del marito di Mara Venier, mentre Bettarini, uno dei belli del calcio, dopo alcune relazioni, da qualche anno fa coppia con la giovane Nicoletta, 24 anni, figlia del pilota di Formula1 Nicola Larini. La partecipazione dei due a Temptation sta destando molta curiosità, proprio per questa sorta di "triangolo" televisivo forse in qualche modo voluto anche a sostegno dell'auditel. Non resta quindi che attendere la Ventura che pronuncerà il fatidico "Stefano c’è un video per te".