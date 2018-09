Carlotta Maggiorana, ecco chi è la Miss Italia 2018. Ma sul web vince ancora la catanese Miriam Leone

La Miss Italia 2018 è Carlotta Maggiorana. La ventiseienne di Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Una vittoria, quella marchigiana, dedicata al padre scomparso dieci anni fa, "che mi guarda sempre da lassù", e alle zone colpite dal terremoto nelle Marche, ha detto la nuova reginetta della bellezza italiana.

Carlotta Maggiorana ha occhi e capelli castani, vive a Roma da molti anni. Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Psicopedagogico, ha frequentato i corsi di danza classica dell’Accademia Nazionale di Danza. È anche attrice: è stata valletta in "Avanti un altro", "Paperissima" e nel mondiale superbike 2016. Ha recitato nel film "Tree of life", con Brad Pitt e Sean Penn, in "Un Fantastico via vai" di Leonardo Pieraccioni e nella fiction "Onore e rispetto".

La nuova Miss Italia è legata al territorio delle Marche colpito dal terremoto. Alla sua regione (e al ricordo del papà morto) ha voluto dedicare la sua vittoria tra le lacrime, i fiori e flash. Carlotta è nata a Montegiorgio, un Comune del Fermano pesantemente danneggiato dal sisma del Centro Italia, dove abitano sua madre i fratelli. Sposata con un costruttore edile, vive a Valmir, una frazione di Petritoli, un paese poco distante, che non ha subito danni e che non fa parte del cratere sismico.

Carlotta Maggiorana ha 26 anni compiuti lo scorso 3 gennaio ed è tra le vincitrici "meno giovani" della storia del Concorso: prima di lei, un’altra ventiseienne conquistò la corona di Miss Italia, la siciliana Nadia Bengala. Era il 1988 e sono passati 30 anni.

Ne sono invece passati dieci dall'elezione di un'altra siciliana, la catanese Miriam Leone che ieri sera subito dopo l'incoranazione di Carlotta Maggiorana è diventata trend topic su Twitter dove il popolo del web l'ha eletta come Miss Italia più bella delle ultime edizioni. «Direi che Miriam Leone rimane imbattuta» ha scritto un utente. «Qualcuno mi spieghi il senso di Miss Italia dopo Miriam Leone», gli ha fatto eco un altro utente. «Irreplicabile» , ha postato un altro. «Vedo dai tweet che la cotta per Miriam Leone non è mai passata neppure a voi» era scritto su un altro tweet. E qualcuno propone di ritirare - come si fa per le maglie dei giocatori importanti - la fascia di Miss Italia: «Dopo Miriam Leone - cinguetta - non ha più senso». Mentre un altro sentenzia: «Per me finché non tovano una degna sostituta di Miriam Leone possono anche chiudere il programma».

Direi che Miriam Leone rimane come sempre imbattuta #MissItalia pic.twitter.com/CTA17tmWtY — Marco (@macchess554) 17 settembre 2018

Buongiorno a tutti ma alla Miss delle Miss Miriam Leone un po' di più#MissItalia pic.twitter.com/ryFNv2MZog — Mai 'na gioia (@Una_Gioia_Mai) 18 settembre 2018

Chi è la vostra #MissItalia preferita negli anni? (Miriam Leone esclusa perché lei è Miss universo conosciuto e sconosciuto) — Gabriele Crudele (@GabrieleCrudele) 17 settembre 2018

Beh vabbé, irreplicabile. #MissItalia

Io ancora fermo al 2008 e Miriam Leone. pic.twitter.com/nWgkzsktOG — ~ Luca ~ (@LucaCaprai) 17 settembre 2018

Come per il ritiro della maglietta numero 10 di Totti ,per la 10 di Baggio e per la 3 di Maldini, io proporrei di ritirare la fascia di Miss Italia,dopo Miriam Leone, non ha più senso. — Skoda130sl (@skoda130sl) 17 settembre 2018

Vedo dai tweet che la cotta per Miriam Leone non è mai passata neppure a voi ❤️#MissItalia — Tommy Milanello (@toMMilanello) 17 settembre 2018

Per me finché non trovano una degna sostituta di Miriam Leone possono anche chiudere il programma #MissItalia #MissItalia2018 pic.twitter.com/qr7IoOaagZ — Fred™ (@fredprava) 17 settembre 2018

Miriam Leone ne ha fatta di strada dopo la vittoria dello scettro di più bella del Paese: oggi è una apprezzata e ricercata attrice che ha recitato in film, fiction e programmi televisivi di successo. A Carlotta Maggiorana l'augurio di ripercorrere la strada della bellezza catanese, ma a guardare i giudizi sul web non sarà così facile.