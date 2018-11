E' nata Stella Vieri, la figlia di Bobo e Costanza Caracciolo

Cristian Vieri e Costanza Caracciolo sono diventata genitori. La showgirl siciliana originaria di Lentini ha dato alla luce Stella, la loro primogenita, in una clinica di Milano. A darne la notizia il 45enne ex attaccante, tra le altre, di Inter, Milan e Juventus, sui social. dove è stata pubblicato il fiocco rosa con il nome della neonata. Ancora nessun cenno social dalla neo mamma, ma da quanto si è appreso Costanza sta benissimo ed è felicissima accanto alla sua Stella. Ed è festa anche in Sicilia, dove Costanza - oggi anche stilista - torna spesso per stare insieme con vecchi amici e parenti.