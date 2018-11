Luisa Ranieri e quella irrinunciabile passione

Ne ha in gran quantità. Una scarpiera assortitissima. Perchè le scarpe, per Luisa Ranieri rappresentano una passione irrefrenabile, una tentazione a cui non sa dire di no. E la bellissima attrice partenopea, moglie dell'attore Luca Zingaretti (alias Il Commissario Montalbano) non ne fa un mistero: sul suo profilo Instagram, uno degli hashtag è proprio #sciuèshoes e ogni occasione è buona per fotografare scarpe o farsi un selfie...ai piedi. Ha più volte raccontato di aver anche speso cifre importanti per un paio di scarpe (quelle griffate costano) e di scegliere spesso cosa indossare a partire proprio dalle scarpe. Ne possiede di vari modelli, colori, con tacchi a spillo o grossi, eleganti, eccentriche, ma anche sportive. Insomma chi la vuol fare felice, sa cosa regalarle.