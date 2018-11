Festa Principato di Monaco, prima volta al balcone per il piccolo Stefano Casiraghi

In occasione della Festa nazionale del Principato di Monaco, lo scorso 19 novembre, tutti i membri della famiglia reale (tranne la neo mamma bis, principessa Charlotte) hanno salutato i propri sudditi con il tradizionale affaccio al balcone del Palazzo reale. Un balcone popolato, quest'anno, da tanti piccoli royal baby, compresi i gemelli Gabriella e Jacques che tra tutti sono i più "titolati" in quanto figli, e quindi eredi al trono, del principe Alberto (e della principessa Charlene Wittstock). Ma tra tutti i piccoli di casa Grimaldi-Casiraghi, c'è ne stato uno che ha attirato i flash dei fotografi, più degli altri: Stefano Casiraghi, figlio di Pierre e dell' ex giornalista italiana Beatrice Borromeo. Stefano non è soltanto bellissimo, come del resto i suoi blasonati cugini, ma porta il nome del nonno paterno scomparso prematuramente, anni fa, in un incidente di offshore; inoltre per la prima volta ha fatto la sua comparsa davanti ai sudditi. A fargli compagnia, lo scorso mese di maggio, è arrivato anche un fratellino: Francesco Carlo Albert. Gli altri "cuccioli" del Palazzo sono i tre figli di Andrea Casiraghi e della moglie Tatiana Santo Domingo, Alexandre, India e Maximilian Rainier, mentre Charlotte Casiraghi dopo Raphaël, 5 anni, nato dalla relazione con l'attore Gad Elmaleh, ha avuto da recente Balthazar, il cui padre è l'attuale compagno Dimitri Rassam, figlio dell'attrice Carole Bouquet. In tutto questo fiorire di nuove vite, la sempre bellissima principessa Carolina di Monaco si diletta a fare la nonna. Ovviamente, rigorosamente, sempre in Chanel.

Foto da profilo Instagram Principato di Monaco