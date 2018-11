Aria di Natale per i vip: ecco chi ha già addobbato l'albero

Quest'anno va di moda. Anticipare gli allestimenti degli addobbi natalizi o comunque cominciare ad indossare i classici maglioni con motivi natalizi, sta diventando una moda dilagante. E tanti vip non si stanno sottraendo al mood del momento. Elisabetta Gregoraci posta la sua prima foto davanti all'albero di Natale allestito con il figlio Nathan Falco e svela quel tocco che ogni non può mancare: il peperoncino. L'ex velina di Striscia La Notizia Melissa Satta è andata a respirare aria di Natale a Disneyland Paris dove è andata con il figlio Maddox. Altre due ex veline, Giorgia Palmas ed Elena Barolo anticipano l'atmosfera del 25 dicembre indossando due bei maglioni con renne, slitte e pupazzi di neve; e con loro, vestiti a festa, anche i cagnolini.