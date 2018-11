Asia Argento "scende dalla giostra" e saluta Corona

Sarebbe già finita. La storia tra Asia Argento e Fabrizio Corona che qualche mese fa aveva guadagnato copertine e vetrine televisive, sarebbe arrivata al capolinea. «La mia vita sembra un film dei Monty Python diretto da David Lynch. Una farsa grottesca. Mi faccio due risate e scendo da sta giostra», ha postato Asia sul suo profilo Instagram lasciando intendere che quella relazione in cui, forse, aveva creduto, si è consumata con la stessa velocità dell'accensione e spegnimento di un cerino. L'attrice e musicista, anima in Italia del movimento #Meetoo, (ma era poi finita nel polverone delle polemiche con l'accusa di molestie che un giovane attore americano le aveva mosso), aveva dichiarato di sentirsi serena accanto all'irrequieto Corona. In tanti però nel mondo dello spettacolo e della comunicazione avevano subodorato e insinuato, sin da subito, che dietro quell'amore divampato all'improvviso, ci fosse addirittura un accordo o che comunque si trattasse di una "trovata" pubblicitaria. La verità? L'unica che si conosce al momento è che Asia ha deciso di "scendere da sta giostra".