Nadia Toffa innamorata: «Sono riservata, ma vi do un indizio...»

Nadia Toffa continua con coraggio ad affrontare il cancro che da un anno a questa parte la costringe a pesanti cure e terapie. Ma lei non perde il buon umore. Continua a lavorare alle "Iene", aspetta con ironia che le ricrescano i capelli, cambiando parrucche colorate e soprattutto si è anche innamorata di un lui, la cui identità resta segreta. E' lei stessa a svelare sui social, la sua nuova condizione sentimentale. Non una coppia canonica, ma una coppia moderna, aperta alla libertà di uscire anche con altri. Ecco il suo post: «È una vita che ballo coi lupi, sono indomita e selvaggia. Non ho mai voluto rivelare nulla sulla mia vita sentimentale perché sono riservata … Ma vi dó un indizio… Un mio carissimo amico mi ha regalato questo. Si chiama single ed è un vaso che anziché accogliere un mazzo di fiori ne porta uno solo. Stupendo! elegantissimo. A volte basta il pensiero e un fiore solo lo è.

Mi sento single pur essendo innamorata, essere single è bello perché puoi scegliere tutte le sere con chi uscire… Amici o innamorati, per scegliersi ogni sera, come fosse la prima. Provo tanto amore, sono innamoratissima e mi piace essere libera di scegliere il mio uomo ogni giorno, pur avendo ovviamente alternative come tutti, lui compreso#single#libertà #scelgoOgniGiorno la persona che sta con me. Ogni giorno ho la certezza assoluta di essere stata scelta e voluta. Ognuno ha casa propria…e ci si vede quando davvero si ha desiderio di stare assieme e condividere, non perché non si ha un’alternativa. Ed entrambi la pensiamo così. Single non vuol dire solitudine ma libertà di scelta».