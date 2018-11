Lino Guanciale, il bello della tv ha una nuova compagna?

E' stato protagonista di tante fiction di successo, l'ultima in ordine di tempo L' Allieva 2 con Alessandra Mastronardi. Lino Guanciale è il nuovo bello della tv che, con la sua faccia da bravo ragazzo, fa sognare le telespettatrici esattamente come un tempo accadeva con gli attori, belli, dei fotoromanzi. Ma per tanti anni l'attore, che riscuote grandi successi anche a teatro, è stato per così dire "off limits" dal punto di vista sentimentale, essendo stato impegnato in una decennale relazione con la collega Antonietta Bello. Una relazione finita in modo sereno da un paio di mesi, a causa, pare, degli eccessivi impegni di lavoro di lui. E quindi le sue numerose fans potrebbero tirare un sospiro di sollievo. Non troppo lungo però. Gli occhi cerulei di Lino infatti, stando a rumors non confermati, avrebbero già colpito un altro cuore. Di più non è dato sapere: lui ha "svicolato" da una domanda di un giornalista di "Nuovo" dicendo che sulla sua vita privata non avrebbe rivelato nulla, ma i bene informati parlano di una donna di origini abruzzesi. Le fans possono comunque ricominciare a sognare, aspettando di rivederlo prossimamente nelle nuove puntate de "La porta rossa" o per chi non può aspettare ci sono gli appuntamenti teatrali di "After Miss Julie", il classico dello svedese August Strindberg, in cui Guanciale recita accanto a Gabriella Pession.