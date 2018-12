I bikini sexy di Nicoletta Larini al mare di Sharm con il suo Stefano

Per i personaggi dello showbiz è consuetudine trascorrere le festività natalizie al caldo di mari esotici o comunque fuori dalla Penisola. Nicoletta Larini e Stefano Bettarini hanno approfittato del ponte dell'Immacolata per un tuffo fuori stagione nelle acque soleggiate di Sharm El Sheikh, dove lei ha sfoggiato dei bikini molto sexy. L'ex calciatore, ed ex marito di Simona Ventura, fa coppia fissa con Nicoletta già da qualche anno e recentemente hanno messo alla prova il loro legame partecipando a Temptation Island, il reality condotto proprio dalla ex moglie di lui. Una prova brillantemente superata. La stessa Larini, sul suo profilo Instagram, inneggia con un "Più forti di prima"! E a vederli ballare in quel di Sharm si ha proprio l'impressione di una coppia sempre più affiatata.