Wanda Nara compie gli anni: super festa e super regalo da Mauro Icardi

Super festa di compleanno per Wanda Nara. La bella moglie del capitano dell'Inter, Mauro Icardi, ha organizzato un mega party a cui oltre ai colleghi calciatori del marito come Radja Nainggolan hanno partecipato anche la conduttrice Mediaset Federica Panicucci e il suo compagno Marco Bacini. Per Wanda che ha compiuto 32 anni ed è mamma di cinque figli (Isabella e Francesca, le bimbe avute da Icardi, e tre maschietti avuti da Maxi Lopez), anche un super regalo: il calciatore ha regalato alla moglie una lussuosa Bentley con una targa speciale che riporta il suo nome. Per l'occasione la vulcanica e prorompente consorte ha sfoggiato uno dei suoi abiti sexy rubando a tutti la scena.