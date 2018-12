Gianni Morandi spegne 74 candeline sull'Etna innevato

"11 dicembre. Compleanno sull’Etna": Gianni Morandi spegne 74 candeline e sceglie il paesaggio vulcanico per festeggiare. A mezzanotte ha postato su Instagram la foto del brindisi con la moglie Anna, poi pubblicato alcune immagini che lo ritraggono tra i prati verdi ed un po' innevati dell'Etna. La coppia, fotografata anche in piazza Duomo, ha fatto tappa anche a Catania. In pochi minuti si è scatenata una pioggia di commenti e di like.