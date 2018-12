Monica Bellucci di nuovo innamorata: chi c'è nel suo cuore dopo Vincent Cassel

Parigi - La stampa francese, per primo il settimanale "Voici", li ha immortalati nello scambio di un bacio che rivela la nuova passione amorosa dell'attrice Monica Bellucci. A cinque anni dalla separazione da Vincent Cassel (che ha recentemente sposato la modella mezza sicula Tina Kunakey), il cuore della splendida Monica avrebbe dunque ripreso a battere con Nicolas Lefebvre, un ex modello oggi artista, proprietario di una galleria d'arte a Parigi, la città dove l'attrice umbra ormai vive da tempo. Di Lefebvre si sa che è padre di una bimba di 6 anni di nome Anahi e poi particolare che non è sfuggito quello della differenza d'età che c'è tra l'artista e la compagna: lui ha 18 anni in meno rispetto a lei che ha 54 anni.

Dell'artista-gallerista dall'aspetto un po' bohemian (capello lungo arruffato, abbigliamento casual e anelli d'argento in entrambe le mani) probabilmente la Bellucci avrebbe apprezzato proprio il fatto che sia un genitore single. Anche lei ha due figlie, Deva e Leonie avute da Cassel.