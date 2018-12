Melania Trump "abbaglia" in total white e oscura Donald

Melania Trump "abbaglia" tutti. E non la prima volta. La first lady della Casa Bianca, favorita da madre natura che le ha donato una bellezza statuaria, incanta sempre più spesso con le sue mise eleganti. Per la cena di Natale, aperta ai membri del Congresso, ha scelto un abito di Celine, bianco ghiaccio, lungo e tempestato di paillettes. Al presidente Donald, ancora una volta, ha rubato la scena soprattutto quando lui l'ha invitata a rivolgere ai presenti gli auguri di Natale. Melania appare sempre più calata nel suo ruolo, strappando al marito non soltanto la scena nelle occasioni ufficiali ma, a quanto pare, anche nei consensi degli americani.