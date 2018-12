Melissa Satta ai party senza Kevin Boateng, che "sparisce" anche dai suoi social

A party e feste ultimamente arriva da sola. Del resto il suo Kevin (Boateng) vive, per impegni di campionato, vive in un'altra città. Ma secondo rumors, non confermati dai diretti interessati, sembrerebbe che i motivi della lontananza tra Melissa Satta e il marito Kevin Boateng, risalirebbero invece ad una crisi tra i due. Lei, al settimanale "Chi", si dichiara ancora sposata; i più attenti però avrebbero notato che dai suoi profili social è praticamente "sparito" il consorte, sposato due anni fa dopo una già collaudata convivenza e un figlio. Melissa, tra le ex veline di Striscia La Notizia dalle carriere più fortunate, intanto continua ad "esplodere" con la sua bellezza sexy particolarmente apprezzata ad un recente party organizzato dalla stilista Elisabetta Franchi. Sul web ha fatto il pieno di like uno scatto che ritrae la bella Melissa insieme a Giorgia Palmas che ironicamente tocca il " di dietro" dell'amica e collega. Sul suo futuro sentimentale si attendono sviluppi.

Foto dal profilo Instagram