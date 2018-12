Michelle Obama in giallo limone e cuissardes glitterati: una ex first lady da "urlo"

New York - Da quando Michelle Obama non è più first lady, evidentemente si sente libera. Libera anche di indossare un vestito giallo limone di seta lucente con evidente spacco anteriore e una paio di stivali cuissardes di glitter colorati tutt'altro che poco appariscenti (tutto Balenciaga). Un look forse un po' eccessivo che Michelle ha scelto per la tappa finale del tour mondiale organizzato per promuovere il suo memoir, già best seller, "Becoming". Alla presentazione di New York è stata presentata dalla Carrie di Sex and City, l'attrice Sarah Jessica Parker che in fatto di stile ed eleganza, la sa molto più lunga.