Ivan Bacchi, chi è il cavaliere bello e solitario de "La Prova del Cuoco"

Le fans di certo non gli mancano. Ivan Bacchi, attore e conduttore televisivo, è uno di quelli che si classificano come "fighi". Eppure pare che l'attuale collega di Elisa Isoardi a "La Prova del Cuoco" su Rai1, sia un cuore solitario. I suoi profili social, da questo punto di vista, appaiono "impenetrabili": nessuna figura femminile al suo fianco che rimandi ad una situazione di coppia. Ivan Bacchi, 43 anni di Ferrara, laureato in Scienze Politiche, è un calciatore mancato. Abbandonerà i campi di calcio ancora giovanissimo a causa di un infortunio; da lì la svolta verso una carriera completamente diversa. Nel '98 si diploma all'Accademia di Teatro di Bologna Galante Garrone, e comincia a recitare prima in teatro, poi al cinema e in fiction tv. Il suo esordio al cinema, nel 2001, ne "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek, a cui seguirà un'altra interpretazione ne "La Finestra di fronte", a firma sempre del regista turco.

Al mondo televisivo della cucina, si avvicina conducendo programmi su Alice Tv, quindi ha lavorato come inviato dei programmi Rai come "Tempo&denaro" e "Buono a sapersi", sempre con Elisa Isoardi. Nella rinnovata edizione de "La Prova del Cuoco" aveva cominciato come inviato, prendendo successivamente il posto di Andrea Lo Cicero (estromesso senza una spiegazione ufficiale) nel ruolo di co-conduttore. Particolarmente raffinato e galante, Ivan ha omaggiato Elisa di un bel mazzo di fiori (che la conduttrice ha "postato" su Instagram per ringraziarlo), nei giorni difficili della separazione da Matteo Salvini. Che il bel cavaliere-conduttore ci stia facendo un pensierino?