Sabrina Salerno torna in tv più bella e più sexy che mai

Sabrina Salerno è ancora una bomba sexy che continua a cantare, ed ad incantare, soprattutto in Francia. La prorompente bellezza ligure che conquistò la fama in Italia al ritmo di Sexy Girl, Boys e Siamo donne (cantato in coppia con Jo Squillo), oggi si esibisce in giro per la Francia nello Stars 80 Tour Internazionale.

Ospite lunedì 18 febbraio da Fabio Fazio a Che fuori tempo che fa, la cantante e showgirl ha ricordato anche i suoi inizi quando cominciò a muovere i primi passi in tv, in Premiatissima accanto a Johnny Dorelli. Quindi la carriera di cantante avviata grazie a Claudio Cecchetto. Sabrina Salerno, oggi cinquantenne, è anche moglie e mamma affettuosa. Legata da tanti anni a Enrico Monti, ex discografico e titolare della sartoria omonima, la cantante vive in provincia di Treviso con la sua bella famiglia formata dal figlio Luca Maria, a cui è ovviamente legatissima. Con oltre 20 milioni di dischi venduti si può senz'altro definire una cantante di successo; ma non c'è soltanto la musica nella sua vita. La Salerno ha anche preso parte recentemente al film Modalità aereo con Lillo, Paolo Ruffino e Violante Placido, in cui, come già accaduto in altre pellicole, rappresenterà se stessa.