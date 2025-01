Grande inaugurazione al Bellini, folla di ospiti e vip in smoking e lamè. Ecco chi c’era: le foto

Catania

Una "prima" applaudita e con un tocco di mondanità

C’erano state file anche di un’ora davanti al botteghino per accaparrarsi un biglietto per la “Norma” di Bellini che ha inaugurato la stagione lirica sabato sera. Tutte le repliche sold out e molta attesa per il debutto con una folla di ospiti e vip. Tanta eleganza, gioielli da favola, il ritorno delle pellicce – ma vintage o dichiaratamente false – abiti in velluto sinuoso o taffetà croccanti, di paillettes o lamè come vuole la moda ormai anche di giorno e qualche azzardo con fantasie discutibili per l’occasione.

Super ospite istituzionale il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, elegante in smoking, accompagnato dal capogruppo di Fi al Senato, Maurizio Gasparri e dall’eurodeputato di Fi, Marco Falcone, a teatro con la moglie Patrizia Biondo, onde bionde e sobrio abito nero. Ad accoglierli il sindaco di Catania, Enrico Trantino, con la moglie Tiziana Aloisio, eleganza contemporanea con giacca di paillettes argento e pantaloni neri, il sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano, con la moglie Lisa Majorana in pizzo nero con gonna ampia e spilla di brillanti d’epoca, la prefetta Maria Carmela Librizzi, il vicepresidente del Consiglio d’amministrazione del Teatro, Daniela Lo Cascio. Tra gli ospiti istituzionali anche il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno.

Nel foyer affollatissimo, brindisi per autorità e ospiti con un piccolo buffet e atmosfera di festa. Una serata omaggio a Bellini, con lunghi applausi finali, e un pizzico di mondanità.

Tra gli ospiti l’ambasciatore Michele Valensise e la moglie Elena Di Giovanni (con splendidi orecchini di corallo), l’ambasciatore Armando Varricchio, Simonetta Cheli, la “signora dei satelliti”, direttrice dell’Osservatorio della Terra e capo di Esrin, la sede italiana dell’Agenzia Spaziale Europea, Alfonso Pecoraro Scanio (che ha origini di Alessandria della Rocca) ex ministro dei governi Amato e Prodi; l’arcivescovo di Catania mons. Luigi Renna, il presidente della Corte di Appello di Roma, Giuseppe Meliadò, il presidente della Corte di Appello di Catania, Filippo Pennisi, il residente del Tribunale di Catania Francesco Mannino, il procuratore generale di Ragusa, Francesco Puleio con la moglie Domenica Motta, nominata da poco presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, la docente universitaria Ida Nicotra, nota costituzionalista, in velluto verde, con il marito Felice Giuffrè, componente del Consiglio superiore della Magistratura, il procuratore aggiunto Fabio Scavone, l’avvocato dello Stato Angela Palazzo, Saverio Continella, Ad e dg di Baps, Paolo Valentino, firma autorevole del Corriere della Sera, accompagnato da Pietro Moncada, del nobile casato.

E ancora, Francesca Longo, prorettrice dell’Università di Catania, Gian Luca Emmi, capo di Gabinetto della Provincia di Catania, Salvo Cocina, capo della Protezione civile in Sicilia, l’ex procuratore aggiunto di Catania, Marisa Scavo, magistrata impegnata sui diritti delle donne, prof. Salvatore Gruttadauria, chirurgo e direttore di un dipartimento dell’Ismett, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, la presidente del Teatro Stabile di Catania Rita Gari Cinquegrana in nero lungo, Antonella Ferrara, direttrice artistica di Taobuk, Donatella Aprile, ex sovrintendente dei Beni culturali a Catania, l’avvocato Francesco Carpinato, Francesco Pennisi con la moglie, la signora Maria Nicotra, ex avvocato dello Stato, il grand’ufficiale Luigi Albino Lucifora, Emilio Randazzo con la moglie Cinzia Favara, in sofisticato bianco e nero, fondatori di Lad onlus a Catania, che sostiene i piccoli pazienti oncologici, Caterina Andò, responsabile della comunicazione del Bellini. Tanti esponenti della politica siciliana, l’assessore comunale Massimo Pesce con la moglie Vera elegante in nero, il professore Giovanni La Via, ex assessore regionale ed eurodeputato, Fabio Granata. Un teatro blindato per l’occasione con rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, rappresentate dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, gen. Raimondo, dal comandante provinciale dei Carabinieri col. Altavilla, e dal vicario del questore, Giuseppe Anzalone.