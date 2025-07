I Lions celebrano l’impegno civico: il Melvin Jones Fellow a Emiliano Abramo e Abdelhafid Kheit

ad agrigento

Il riconoscimento ai due protagonisti della pace, dell’integrazione e del dialogo interculturale

Un prestigioso riconoscimento della Lions Clubs International Foundation, la Melvin Jones Fellow, è stato conferito a due figure di spicco della società civile siciliana: Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, e Abdelhafid Kheit, presidente della Comunità islamica di Sicilia. Entrambi sono stati insigniti di questa onorificenza non solo per le attività svolte nella regione, ma soprattutto per il loro impegno straordinario nel promuovere la pace, l’integrazione, il dialogo e l’amicizia tra i popoli in una terra da sempre crocevia di culture.

Il riconoscimento è stato consegnato durante il congresso regionale Lions, svoltosi ad Agrigento, Capitale della Cultura 2025. La cerimonia, presieduta dal Governatore del Distretto 108Yb dei Lions Sicilia, Diego Taviano, si è svolta alla presenza delle autorità locali, tra cui il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè e il presidente del Consorzio comunale Giuseppe Pendolino. Hanno partecipato anche rappresentanti nazionali della governance Lions come Rossella Vitali e Alberto Soci.

Nel corso dell’evento sono stati inoltre firmati tre importanti protocolli d’intesa con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico – Regione Sicilia), con The Euro Mediterranea Rehabilitation Summer School e con la Fondazione STE.LA, a testimonianza della vocazione sociale e inclusiva del Distretto siciliano. Un ulteriore gesto di solidarietà è stato la donazione di prodotti per l’igiene personale alle detenute della casa circondariale di Agrigento.

Il Governatore Taviano ha sottolineato come “una delle missioni del Lions sia servire gli altri e valorizzare chi, come Abramo e Kheit, dedica la propria vita al bene comune”. La Melvin Jones Fellowship, infatti, rappresenta il massimo riconoscimento Lions a livello mondiale per la dedizione al servizio umanitario, conferito a oltre 240.000 persone nel mondo, di cui circa 6.000 in Italia.

Il congresso ha anche visto la presentazione dei progetti service per l’anno sociale 2025/2026 e si è concluso con una standing ovation a favore del Governatore Taviano, seguita dalla sfilata delle bandiere e dai momenti di festa con i giovani Lions del CUB Club Agrigento Valle dei Templi. La manifestazione si concluderà domani con la donazione di un totem simbolico.