I vigili del fuoco e i Supereroi Siciliani tra i piccoli pazienti del “Garibaldi-Nesima”

Catania

Hanno aderito al progetto sociale “Ospedali a Colori” , “Divisa Amica” e “Comune Amico” portando un sorriso ai piccoli degenti

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania hanno aderito al progetto sociale “Ospedali a Colori” , “Divisa Amica” e “Comune Amico” portando un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di pediatria del presidio ospedaliero “Garibaldi” di Nesima a Catania.

L’Associazione Humanitatis Progressum, “Associazione non lucrativa” con attualmente attive diverse iniziative sociali a scopo benefico e gratuite, promuove dal 2022 il progetto denominato “Divisa Amica” e dal 2024 il progetto denominato “Comune Amico” siglato con l’Assessorato ai Servizi Sociali, Inclusione Sociale e Famiglia del Comune di Catania, che hanno lo scopo di creare momenti di incontro ed integrazione tra i bambini/ragazzi, di età compresa tra i 6 e 17 anni, con gli Operatori delle Forze dell’Ordine e le Istituzioni pubbliche, per rafforzare il senso di fiducia, di prossimità e partecipazione civica e promuovere la diffusione dei valori e della cultura della legalità nonchè la difesa del patrimonio comune.

Questa attività si coniuga con il progetto denominato “Ospedali a colori”, che ha lo scopo di rendere i reparti di pediatria siciliani e centri di ricoveri per bambini, ambienti più allegri, attraverso la visita periodica di un gruppo di 17 supereroi comics-marvel denominati “I Supereroi Siciliani” (Iron Man, Spiderman, Capitan America, Batman, Deadpool, Vision, Flash, Scarlett, Thor, Aquaman, Catwoman, Wonder Woman, Superman, Dottor Strange, Clea, Wolverin e Hulk) che si intrattengono con i bambini attraverso attività ludiche e di animazione, ma anche con diverse attività educative in ambienti esterni.

In questo biennio si sono realizzate diverse attività con le Forze dell’Ordine e con le Istituzione pubbliche riscuotendo gradimento e condivisione, non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.