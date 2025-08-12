Il ritorno di Cocciante a Taormina, un viaggio nel tempo e nella musica

il concerto

Oltre due ore di musica interrotte solo da numerosi e prolungati applausi e standing ovation

C’erano oltre 50 anni di carriera, e milioni di dischi venduti, sul palco di Taormina, per la serata tra le più attese della stagione. Ad esibirsi Riccardo Cocciante, big della musica italiana e non solo, che non tornava in tour in Sicilia da diversi anni.

Il concerto è iniziato in ritardo, con l’artista che ha voluto aspettare l’ingresso di tutto il pubblico, iniziato alle 20,15 e prolungatosi ben oltre l’orario di inizio previsto per le 21. Poi la musica, quella attesa da tutti, con il pubblico in estasi per una scaletta che ha compreso diversi dei suoi grandi successi, da “Margherita” a “Cervo a primavera”, a “Bella senz’anima”, per finire con “Passeggiando in bicicletta” per oltre due ore di concerto, interrotto solo da numerosi e prolungati applausi e standing ovation.

Non è mancato qualche brano di Notre Dame, il musical che con le musiche di Cocciante, ha girato e continua a girare il mondo. Il tutto accompagnato da undici bravissimi musicisti e cinque coristi che hanno reso unica la serata.