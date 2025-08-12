Incendio nel Parco dell’Etna, Forestale al lavoro per contenere il rogo

l'emergenza

Fiamme in contrada Montarsi, sul posto diverse squadre

Un vasto incendio è in corso in contreada Montarsi di Mascali. Dalle 12 il personale della Forestale è impegnata per contenere il rogo che sta interessando un ‘area di pregio del Parco dell’ Etna.Squadre della Forestale di Giarre e di Linguaglossa sono sul posto e stanno intervenendo anche su alcuni agriturismi, uno dei quali è stato lambito dal fuoco.Una pattuglia del sta presidiando l’area con il Coordinamento del DOS del Distaccamento forestale di Linguaglossa. Sul posto diverse autobotti Forestali giunte da Giarre. Due elicotteri sono in azione sull’area a tutela del bosco e delle squadre di terra che stanno operando

