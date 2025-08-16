L'emergenza
Incendio sulla collina di Vampolieri, a fuoco anche il tetto di una villetta
L'intervento delle squadre della Forestale
Fuoco oggi pomeriggio sulla collina di Vampolieri, comune di Aci Catena, e nella riserva denominata Micio Conti e Immacolatelle, che ricade fra San Gregorio e Aci Castello. Alla sala operativa del corpo forestale sono arrivate le segnalazioni di due grossi incendi nel catanese. A Vampolieri hanno operato i vigili del fuoco, mentre il personale della Forestale è intervenuto nella riserva. Le fiamme hanno lambito diverse villette: sul posto anche la squadra della forestale di Zafferana. Fondamentale anche l’apporto della polizia locale di San Gregorio.
Gli uomini della Forestale sono riusciti a bloccare l'avanzata dell'incendio, il Dos della Forestale ha richiesta l'intervento aereo. A causa della pioggia è potuto intervenire solo il mezzo aereo della forestale. A supporto i volontari della protezione civile dell'Esaf e del comune di San Gregorio. Due autobotti sono state inviate sul posto per poter garantire il pronto intervento per domare il rogo: molte palazzine sono state evacuate anche grazie al supporto degli agenti della polizia locale. Mentre la Forestale si occupava della riserva, i vigili del fuoco operavano fra gli immobili. L'incendio ha bruciato parte di un tetto di una villetta: i pompieri sono riusciti a evitare che ingoiasse tutta la casa. La Forestale è riuscita a salvare dalle fiamme l'isola ecologica. A supporto anche pattuglie dei carabinieri e del corpo forestale di Catania.