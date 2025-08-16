Incendio sulla collina di Vampolieri, a fuoco anche il tetto di una villetta

L'emergenza

L'intervento delle squadre della Forestale

Fuoco oggi pomeriggio sulla collina di Vampolieri, comune di Aci Catena, e nella riserva denominata Micio Conti e Immacolatelle, che ricade fra San Gregorio e Aci Castello. Alla sala operativa del corpo forestale sono arrivate le segnalazioni di due grossi incendi nel catanese. A Vampolieri hanno operato i vigili del fuoco, mentre il personale della Forestale è intervenuto nella riserva. Le fiamme hanno lambito diverse villette: sul posto anche la squadra della forestale di Zafferana. Fondamentale anche l’apporto della polizia locale di San Gregorio.