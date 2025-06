Jeff Bezos e Lauren Sanchez, il bacio, l’Harry’s bar, le proteste, il party: la lunga giornata della coppia dell’anno

l'evento

Baci e tenerezze dei coniugi Bezos stasera, a favor di fotografi (e di chi era sulle rive del Canal Grande), prima di raggiungere l’Arsenale di Venezia, dove da poco è iniziato il party finale della tre giorni di nozze. Forse un piccolo omaggio ai cronisti e foto reporter che in questi tre giorni hanno avuto il loro bel daffare nel seguire la coppia e i loro amici vip da una parte all’altra della città sulla laguna.Usciti dall’hotel Aman, Jeff e Lauren, lei con l’ennesimo cambio d’abito, un vestito a sirena in lamé, lui in completo blu scuro, una volta sul motoscafo non si sono fatti pregare nel girarsi verso i fotografi, scambiandosi alcuni baci appassionati, in una Venezia all’imbrunire e bellissima.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA